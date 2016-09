Kristian Beedholm | FAKLEN.DK

Carsten Agger My Name is Khan

Per Stig Møllers brud på armslængdeprincippet

At Per Stig har ladet indskrive specifikke, kristne programmer i public service-kontrakten - programmer, der så altså ikke må sløjfes - forsvarer han i et svar til Per Clausen med, at det jo bare er ligesom med centrale begivenheder såsom et folketingsvalg, som man godt kan pålægge DR at dække. Det er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, mener Per Stig, fordi DR selv må bestemme hvordan de vil levere morgenandagt. Jojo, det står der skam!

Det holder sgu ikke: først indskriver man specifikt den kristne kulturarv i aftalens formulering om formidling af dansk kultur, som om der var nogen risiko for, at man ligseom totalt ville glemme eller bevidst gå uden om dette mørke kapitel i vort lands historie, og så i en fodnote skriver man, at det betyder, at man skal sende morgenandagt?! Jeg kan ikke se forskellen mellem dette og hvis man for eksempel havde skrevet, at noget skal være danskproduceret og så i en fodnote specificeret, at det helt specifikt betyder, at Matador skal genudsendes igen og igen. Per Stig skriver da også, at han opfatter armslængdeprincippet som politisk defineret. Altså fuldstændig ligegyldigt.

Men så er der det helt slemme ved hele manøvren: en morgenandagt er altså ikke kulturformidling, men derimod kristen mission.

Var man ærlig, havde man skrevet, at DR forpligtede sig til at levere en vis mængde kristen mission.

Det var man ikke.

Kristian Beedholm

Kilde: Beedholm Bander, 22.3.2011