FEJLMEDDELELSE: SIDEN KUNNE IKKE VISES

Faklen.dk

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Humanistiske indlæg med kant og dybde fra aviser og blogs samt artikler fra Faklens arkiv.

MODSPIL.DK
HUMANISME.DK
ENGELBRETH
DANARIGE.DK
MODPRESS
DANMARKS LØVER
FORLAGET DANA

SENESTE INDLÆG:

Rune Engelbreth Larsen
Kuldegysende socialsystem

Claus Elholm Andersen
Da Dannebrog blev genkristnet

Ole Sandberg
'Rebellerne' i SF

Danmarks Løver
Frihedsbevægelsen
mod assimilation

Carsten Agger
My Name is Khan

Ole Sandberg
Bernard-Henri Lévys kvalme

Anne Marie Helger og Rune Engelbreth Larsen
Vi assimilerer

Claus Elholm Andersen
Derfor tog Samuel Huntington fejl

Carsten Agger
Jyllands-Postens
sande ansigt

Özlem Cekic
Hvornår er min datter dansk nok?

Rune Engelbreth Larsen
Den danske stamme

Ole Sandberg
Graffiti – en del af
dansk kulturarv

Kristian Beedholm
Per Stig Møller og armslængdeprincippet

Morten Nielsen
Støv

Martin Salo
Frihed kontra assimilation

Carsten Agger
Hizb ut-Tahrir og Afghanistan

Omar Marzouk og
Fathi El-Abed
Lyt til folkets stemme

Shoaib Sultan
Uværdig analyse af krisen i Egypten

Rune Engelbreth Larsen
Vesten gavner Mellemøstens islamister

Lars Henrik Carlskov
Rød-brun demo
mod Hizb ut-Tharir

Curt Sørensen
Den fremadskridende ensretning

Ella Maria
Bisschop-Larsen
Landbruget bør ikke have frie tøjler

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