FEJLMEDDELELSE: SIDEN KUNNE IKKE VISES

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Humanistiske indlæg med kant og dybde fra aviser og blogs samt artikler fra Faklens arkiv.
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SENESTE INDLÆG:
Rune Engelbreth Larsen
Kuldegysende socialsystem
Claus Elholm Andersen
Da Dannebrog blev genkristnet
Ole Sandberg
'Rebellerne' i SF
Danmarks Løver
Frihedsbevægelsen
mod assimilation
Carsten Agger
My Name is Khan
Ole Sandberg
Bernard-Henri Lévys kvalme
Anne Marie Helger og Rune Engelbreth Larsen
Vi assimilerer
Claus Elholm Andersen
Derfor tog Samuel Huntington fejl
Carsten Agger
Jyllands-Postens
sande ansigt
Özlem Cekic
Hvornår er min datter dansk nok?
Rune Engelbreth Larsen
Den danske stamme
Ole Sandberg
Graffiti – en del af
dansk kulturarv
Kristian Beedholm
Per Stig Møller og armslængdeprincippet
Morten Nielsen
Støv
Martin Salo
Frihed kontra assimilation
Carsten Agger
Hizb ut-Tahrir og Afghanistan
Omar Marzouk og
Fathi El-Abed
Lyt til folkets stemme
Shoaib Sultan
Uværdig analyse af krisen i Egypten
Rune Engelbreth Larsen
Vesten gavner Mellemøstens islamister
Lars Henrik Carlskov
Rød-brun demo
mod Hizb ut-Tharir
Curt Sørensen
Den fremadskridende ensretning
Ella Maria
Bisschop-Larsen
Landbruget bør ikke have frie tøjler